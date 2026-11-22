Були пошкоджені майже два десятки тролейбусів.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Увечері 22 листопада російські окупанти обстріляли Дніпро, внаслідок чого спалахнула пожежа у депо електротранспорту.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Через обстріл був пошкоджений прилеглий магістральний трубопровід і постраждала жінка, яка проїжджала повз на своєму авто.

«Загалом розтрощені 18 тролейбусів — у всіх побиті вікна, пошкоджені двері, сидіння та кузови. Один техтролейбус, що прибував зазвичай для швидкого ремонту на маршрутах, вигорів вщент», - додав Філатов.

Крім того, у Соборному районі було пошкоджено близько десятка приватних будинків.