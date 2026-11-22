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Автівки їдуть у темряві під час відключення світла в Харкові, ілюстративне фото

Станом на вечір 22 листопада у пʼяти областях України через атаки РФ застосовуються аварійні відключення.

Як зазначили в Укренерго, йдеться про Дніпропетровську, Харківську, Полтавську, Запорізьку та Сумську області.

Щойно дозволить безпекова ситуація, ремонтні бригади розпочнуть усунення наслідків атаки.

РФ вчергове атакувала енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Внаслідок удару є пошкодження обладнання, що вплинуло на стабільність електропостачання в регіоні.

На Одещині тим часом тривають роботи з відновлення магістральних електромереж, які зазнали значних руйнувань внаслідок російських обстрілів. Ремонтні підрозділи працюють цілодобово, щоб відновити передачу електроенергії до Одеси та прилеглих районів.

Відновлення потребує складних технічних рішень і значного обсягу робіт, кажуть в Укренерго і додають, що енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання споживачам.