Російські окупанти взялися за нову тактику ведення війни проти населення – вони знищують енергомережі і лінії електропередач.
Про це у вечірньому відеозверненні 22 листопада повідомив президент Володимир Зеленський.
«Намагаються відрізати від джерел Одесу, область Одеську, Дніпровщину нашу. Ситуація там вона дуже непроста і є значні відключення. В Одесі заживили критичну інфраструктуру, роблять все, щоб було альтернативне постачання», - розповів глава держави.
Зеленський запевнив, що для відновлення пошкоджень є необхідне обладнання.
- Укренерго попередило, що станом на вечір 22 листопада у пʼяти областях України через атаки РФ застосовують аварійні відключення. Ідеться про Дніпропетровську, Харківську, Полтавську, Запорізьку та Сумську області.