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Російські окупанти взялися за нову тактику ведення війни проти населення – вони знищують енергомережі і лінії електропередач.

Про це у вечірньому відеозверненні 22 листопада повідомив президент Володимир Зеленський.

«Намагаються відрізати від джерел Одесу, область Одеську, Дніпровщину нашу. Ситуація там вона дуже непроста і є значні відключення. В Одесі заживили критичну інфраструктуру, роблять все, щоб було альтернативне постачання», - розповів глава держави.

Зеленський запевнив, що для відновлення пошкоджень є необхідне обладнання.