Бойові дії на Донеччині, 143 бойових зіткнення, ворожі обстріли, аварійні відключення, вибух на російському військовому кораблі в Бенгазі . Яким запам’ятається 1733-й день повномасштабної війни.

Станом на 20:29 було відомо про чотирьох загиблих внаслідок російської атаки безпілотника в селищі Димер Вишгородського району на Київщині. Там пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, квартири з першого по п’ятий поверх зруйновані.

Рятувальна операція триває, повідомив президент Володимир Зеленський. Немає інформації про десятьох осіб.

О 18:56 очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко написав, що під час пошуково-рятувальних робіт в Димері рятувальники дістали живу дитину.

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Більше інформації – в новині.

Сьогодні, 22 листопада, російська армія вдень атакувала Київську область безпілотниками, в декількох районах поранила та вбила людей. Станом на 18:44 кількість жертв у Вишневому зросла до двох. Поранених уже 13. У Білоцерківському районі загинув чоловік.

Також є постраждалі у інших населених пунктах області, повідомили у Київській ОВА. За даними прокуратури, під ударами опинилися житлові будинки та цивільні об’єкти у Вишгородському, Білоцерківському та Бучанському районах.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті від початку доби відбулося 143 бойових зіткнення.

Росіяни тиснуть на Костянтинівському і Покровському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 22 листопада – в новині.

Увечері 22 листопада російські окупанти атакували «шахедом» дитячий садок у Харкові, повідомив міський голова Ігор Терехов.

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«Унаслідок влучання є двоє постраждалих, а також пошкоджені вікна у прилеглому багатоповерховому будинку», - додав згодом Терехов.

Згодом стало відомо, що кількість поранених зросла до чотирьох осіб.

Станом на вечір 22 листопада у пʼяти областях України через атаки РФ застосовуються аварійні відключення.

Як зазначили в Укренерго, йдеться про Дніпропетровську, Харківську, Полтавську, Запорізьку та Сумську області.

Щойно дозволить безпекова ситуація, ремонтні бригади розпочнуть усунення наслідків атаки.

Докладніше – в новині.

У лівійському порту в Бенгазі стався вибух на російському військовому кораблі. На корветі класу «Стерегущий» «Меркурій» спалахнула масштабна пожежа. Імовірно, корабель знищено.

Вибух пролунав на світанку в неділю, коли судно зупинилося для поповнення запасів пального та продовольства дорогою назад до Росії. Місце події взяли під охорону, а постраждалих немає. Москва поки що не коментувала інцидент.

Уряд національної стабільності (GNS) на сході Лівії заявив, що російський корабель користувався портом Бенгазі в межах чинної морської угоди. GNS додав, що інцидент розслідують, і координують дії з росіянами.

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Більше інформації – в новині.

Спеціальний представник президента США Джаред Кушнер заявив, що готовність Дональда Трампа розглянути гарантії безпеки для України за аналогією з 5-ю статтею НАТО є ключовим елементом для досягнення тривалого миру.

«Готовність Росії обговорювати такі гарантії — це значний крок уперед і потенційна ознака того, що вона справді налаштована на мир», - ідеться в дописі зятя Трампа.

Спецпредставник наголосив, що такі зобов'язання стануть одними з найважливіших в історії США, тому потребують ретельного опрацювання та схвалення Дональдом Трампом і Конгресом відповідно до конституційних процедур. Трамп піде на цей крок лише за умови, що документ відповідатиме національним інтересам Америки, а ширші домовленості зроблять застосування цих гарантій малоймовірним, запевнив Кушнер, додавши, що питання безпеки України неможливо вирішити окремо від нової післявоєнної архітектури безпеки в Європі.

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