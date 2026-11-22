Росіяни тиснуть на Костянтинівському і Покровському напрямках.

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Станом на 22:00 22 листопада на фронті уже відбулися 143 бої.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Противник завдав 49 авіаційних ударів, скинув 173 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 4398 дронів-камікадзе та здійснив 1855 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

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На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби росіяни завдали двох авіаударів, скинувши дві КАБ, та здійснили 40 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському противник тричі атакував позиції наших підрозділів у районах Рубіжного, Бочкового та Іващиного. Одна з цих атак триває.

На Куп’янському, Краматорському, Придніпровському і Олександрівському напрямках ворог штурмових дій не проводив.

П’ять спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в бік Зарічного та Лиману.

На Слов’янському Сили оборони зупиняли п’ять спроб загарбників йти вперед у районі населених пунктів Озерне та Ямпіль.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 15 ворожих штурмів у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Новоселівки, Довгої Балки, Русиного Яру, Грузького та Вільного.

15 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Чернігівка, Добропілля, Білицьке, Красноподілля, Шилівка, Мирне, Сергіївка та Молодецьке.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут вдалося ліквідувати 48 окупантів, 12 - поранити; знищено 15 одиниць автомобільної техніки, 12 спеціальних засобів, чотири пункти управління БпЛА, склад майна та два укриття противника. Пошкоджено вісім одиниць автомобільної техніки, дві гармати, три спеціальні засоби, сім пунктів управління БпЛА та 60 укриттів противника. Знищено або подавлено 54 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали сім ворожих атак у бік населених пунктів Успішне, Рибне та Різдвянка. Триває бій.

На Оріхівському загарбники двічі намагалися просунутися в бік Зарічного та Павлівки. Одна з цих спроб іще триває.