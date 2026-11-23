Кількість загиблих унаслідок російського удару по багатоповерхівці у димарі на Київщині зросла до 11 осіб. Вночі з-під завалів визволили 79-річну жінку.
Як розповів начальник ОВА Тимур Ткаченко, рятувальники вночі деблоковували тіла жертв атаки. У ДСНС додали, що роботи не припинялися, і лише сигнали повітряної тривоги змушували рятувальників тимчасово переривати роботу.
Станом на ранок пошуково-рятувальні роботи тривають.
Також вночі з-під завалів вдалося врятувати живою 79-річну жінку. Як розповіли у ДСНС, жінка на імʼя Валентина опинилася у квартирі на першому поверсі під бетонними плитами. Увесь цей час вона залишалася під завалами, поки рятувальники вручну та за допомогою важкої інженерної техніки шар за шаром розбирали п’ять поверхів зруйнованого будинку.
Вона пробула під завалами 22 години.
Потерпілу передали бригаді екстреної допомоги.
- У селищі Димер Вишгородського району на Київщині вчора внаслідок російської атаки безпілотника пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Квартири з першого по п’ятий поверх зруйновані.
- Під час пошуково-рятувальних робіт в Димері рятувальники дістали живу дитину.