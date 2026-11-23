Кількість загиблих унаслідок російського удару по багатоповерхівці у димарі на Київщині зросла до 11 осіб. Вночі з-під завалів визволили 79-річну жінку.

Фото: ДСНС Порятунок літньої жінки з-піз завалів у Димері

Як розповів начальник ОВА Тимур Ткаченко, рятувальники вночі деблоковували тіла жертв атаки. У ДСНС додали, що роботи не припинялися, і лише сигнали повітряної тривоги змушували рятувальників тимчасово переривати роботу.

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Станом на ранок пошуково-рятувальні роботи тривають.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС Робота рятувальників на місці атаки

Фото: ДСНС Робота рятувальників на місці атаки

Фото: ДСНС Місце російської атаки у Димері

Також вночі з-під завалів вдалося врятувати живою 79-річну жінку. Як розповіли у ДСНС, жінка на імʼя Валентина опинилася у квартирі на першому поверсі під бетонними плитами. Увесь цей час вона залишалася під завалами, поки рятувальники вручну та за допомогою важкої інженерної техніки шар за шаром розбирали п’ять поверхів зруйнованого будинку.

Вона пробула під завалами 22 години.

Потерпілу передали бригаді екстреної допомоги.