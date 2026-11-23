Люди не постраждали.

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Росіяни продовжують атакувати Житомирську область. Люди не постраждали, але є ушкодження інфраструктури.

Про це написав начальник ОВА Віталій Бунечко.

Протягом минулої доби та цієї ночі внаслідок ворожих атак зафіксовано пошкодження цивільної та залізничної інфраструктури області.

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У Коростенському районі внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджено господарську будівлю та вікна приватного житлового будинку.

Також ворожий безпілотник завдав удару по тепловозу поблизу залізничної станції, а у Житомирському районі ворог націлився на дитячий садочок.

Пожежі, що виникли внаслідок атак, оперативно ліквідовані рятувальниками.

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки на Житомирщині