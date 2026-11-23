Росіяни продовжують атакувати Житомирську область. Люди не постраждали, але є ушкодження інфраструктури.
Про це написав начальник ОВА Віталій Бунечко.
Протягом минулої доби та цієї ночі внаслідок ворожих атак зафіксовано пошкодження цивільної та залізничної інфраструктури області.
У Коростенському районі внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджено господарську будівлю та вікна приватного житлового будинку.
Також ворожий безпілотник завдав удару по тепловозу поблизу залізничної станції, а у Житомирському районі ворог націлився на дитячий садочок.
Пожежі, що виникли внаслідок атак, оперативно ліквідовані рятувальниками.
- У ніч на 23 листопада російська армія запустила по території України 153 безпілотники. ППО знешкодила 134 дрони, з них 42 – це реактивні. Проте також є влучання на падіння уламків.