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У Запорізькій області від ворожих ударів одна людина загинула, і ще четверо – поранені. Загалом упродовж доби окупанти завдали 843 удари по 47 населених пунктах.

Як повідомив співголова Ради оборони області Іван Федоров, війська РФ здійснили 13 авіаударів по Запоріжжю, Комишувасі, Ясній Поляні, Одарівці, Блакитному, Славному, Новотроїцькому та Новоолександрівці.

686 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Річне, Малокатеринівку, Тернувате, Червонодніпровку, Новояковлівку, Запасне, Магдалинівку, Веселянку, Григорівку, Запорожець, Різдвянку, Косівцеве, Степногірськ, Приморське, Плавні, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Преображенку, Новопавлівку, Чарівне, Білогір’я, Червону Криницю, Омельник, Новоселівку, Гуляйпільське, Копані, Долинку, Гірке, Верхню Терсу, Рівне, Воздвижівку, Староукраїнку та Нове Запоріжжя.

144 артилерійські удари прийшлися по Річному, Тернуватому, Червонодніпровці, Григорівці, Веселянці, Запорожцю, Новояковлівці, Запасному, Магдалинівці, Різдвянці, Косівцевому, Степногірську, Приморському, Плавнях, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Преображенці, Чарівному, Білогір’ю, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Копаням, Долинці, Омельнику, Новому Запоріжжю, Староукраїнці, Червоній Криниці, Новопавлівці, Верхній Терсі, Воздвижівці та Рівному.

Надійшло 164 повідомлення про руйнування та пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.