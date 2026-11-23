Зафіксовано влучання у другий поверх житлового будинку.

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На світанку 23 листопада російська армія атакувала дроном декілька районів Харкова. Пошкоджені будинки. Постраждали двоє людей, повідомили в ОВА. За даними рятувальників, у місті постраждали восьмеро.

Про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов. У ДСНС повідомили, що у Немишлянському районі ворожий безпілотник влучив у будівлю дитячого навчального закладу. Пошкоджено конструкції будівлі, пожежі не виникло. Також вибито вікна у багатоповерхових житлових будинках.

Фото: ДСНС Наслідки атаки у Харкові

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У Холодногірському районі внаслідок удару загорілися дах та кімната триповерхової будівлі готелю. Пожежу на площі 55 кв. м ліквідували.

На місцях подій працювали підрозділи ДСНС, зокрема кінологи, сапери та психологи.

Фото: ДСНС Наслідки атаки у Харкові

"Ворожий «прильот» дрону по багатоповерхівці в Шевченківському районі. Зафіксовано влучання у другий поверх житлового будинку", - написав Синєгубов раніше.

За попередньою інформацією, у цьому районі дві людини постраждали. Надається медична допомога.

Ворог ударив реактивним дроном по Індустріальному району міста, потім завдав повторного удару.

За словами Терехова, унаслідок удару по багатоповерхівці у цьому районі пошкоджено два десятки вікон та кілька припаркованих у дворі авто. Про постраждалих інформація наразі не надходила.