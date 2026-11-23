Загалом із початку місяця пілоти угруповання здійснили понад 140 тисяч бойових вильотів, із яких 96 тисяч були ударними місіями.

Із 1 по 22 листопада підрозділи Угруповання Сил безпілотних систем (СБС) завдали російським військам понад 14 000 санітарних та безповоротних втрат.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (“Мадяр”).

Найбільші втрати за одну добу в цей період становили 808 російських військових. Середньодобовий показник втрат противника становив 629 осіб, а кількість уражених цілей – 2 062 на добу. У середньому це по одній цілі кожні 42 секунди.

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Загалом із початку місяця пілоти СБС здійснили понад 140 тисяч бойових вильотів, із яких 96 тисяч були ударними місіями, а 44 000 – розвідувальними.

“Результативно відпрацьовано 45818 ворожих цілей у тактичній, оперативній та стратегічній глибинах”, – заявив Мадяр.

Найбільших втрат у живій силі російська армія зазнала на Добропільському та Гуляйпільському напрямках – 5 681 та 3 421 військовий відповідно. Разом на ці дві ділянки фронту припадає 9 102 втрати, або близько 65% від загального показника за період.

За даними командувача, усі результати верифіковані в системі ситуаційної обізнаності ЗСУ “Delta” і стосуються виключно підрозділів Угруповання СБС.