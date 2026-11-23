Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 20 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 17 людей, зокрема троє дітей.
Про це написав начальник ОВА Олег Синєгубов.
У Харкові поранені жінки 85 і 66 років та 25-річний чоловік, у 64-річної жінки – гострий інфаркт міокарда, ще 5 людей отримали гостру реакцію на стрес.
У м. Люботин зазнали поранень дівчата 14 і 15 років та 17-річний юнак, отримала гостру реакцію на стрес 38-річна жінка. Біля с. Феськи Золочівської громади поранено 42-річного чоловіка, ще один 42-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес; у с. Манцівка Великобурлуцької громади зазнали поранень 52-річний чоловік і 48-річна жінка.
Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 3 ракети;
- 3 БпЛА типу «Герань-2»;
- 3 БпЛА типу «Молнія»;
- 2 fpv-дрони;
- 144 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.
У м. Харків пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, дитячий заклад, готель.
В Богодухівському районі пошкоджено гараж у сел. Золочів, 2 житлові будинки, 5 господарчих споруд у сел. Коломак.
У Куп’янському районі пошкоджено мотоцикл у с. Манцівка, автомобіль у сел. Шевченкове.
В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль у с. Бугаївка, 2 господарчі споруди в м. Балаклія.
У Харківському районі пошкоджено 2 автомобілі в с. Маслії, с. Циркуни, адмінбудівлю у м. Дергачі, залізничну інфраструктуру в м. Люботин, електромережі у сел. Нова Водолага.
У Лозівському районі пошкоджено складську будівлю в с. Домаха та цивільне підприємство у м. Златопіль.
В Чугуєві пошкоджено 2 багатоквартирні будинки.
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 41 людину. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 70 269 людей.