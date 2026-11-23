Руйнувань зазнали 20 цивільних об’єктів, з них 15 житлових будинків.

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За 22 листопада росіяни вбили двох мешканців Слов'янська у Донецькій області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Ще 5 людей в області за добу отримали поранення – так само у Слов’янську.

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Як повідомили у Національній поліції, правоохоронці зафіксували 1630 ворожих атак по лінії фронту та житловому сектору області.

Під вогнем перебували три населені пункти: місто Слов’янськ, селище Ясногірка, село Очеретине.

Детальніше про наслідки обстрілу

Руйнувань зазнали 20 цивільних об’єктів, з них 15 житлових будинків.

По Слов’янську росіяни завдали 5 ударів: двома авіабомбами “КАБ-500” і “УМПБ Д-30 СН” і двома FPV-дронами, ще в одному випадку вид озброєння встановлюється. Наразі відомо про двох загиблих людей – чоловіка і жінку, п’ятеро мешканців дістали травми.

Пошкоджено14 багатоквартирних і приватний будинок, лікарню, 2 цивільних авто.

ВОчеретиному пошкоджено адмінбудівлю.

Крім того, встановлено інформацію за 21 листопада про одну загиблу цивільну особу в Степанівці та одного пораненого в Райгородку.

З початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили у регіоні 4489 людей і поранили 11028. Це цифри подані без урахування Маріуполя та Волновахи.