Вночі Росія пошкодила на Вінниччині підприємство та будинки.
Про це написала начальника ОВА Наталія Заболотна.
«Внаслідок ворожої атаки цієї ночі на Вінниччині пошкоджено цивільне підприємство», – розповіла вона.
В іншій громаді області постраждали приватні будинки. Пошкоджено дах та вибито вікна.
Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.
- У ніч на 23 листопада російська армія запустила по території України 153 безпілотники. ППО знешкодила 134 дрони, з них 42 – це реактивні. Проте також є влучання на падіння уламків.