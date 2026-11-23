В іншій громаді області постраждали приватні будинки. Пошкоджено дах та вибито вікна.

«Внаслідок ворожої атаки цієї ночі на Вінниччині пошкоджено цивільне підприємство», – розповіла вона.

Про це написала начальника ОВА Наталія Заболотна.

Вночі Росія пошкодила на Вінниччині підприємство та будинки.

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