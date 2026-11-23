Протягом минулої доби російські війська здійснили майже 40 обстрілів по 22 населених пунктах в 14 територіальних громадах Сумської області.
Про це повідомили у Сумській ОВА.
У Новослобідській громаді внаслідок детонації ворожого дрона загинула дитина, хлопцю було 15 років.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Ворог застосовував по області артилерію, міномети, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Глухівській громаді пошкоджено багатоквартирні житлові будинки;
- у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, приватний житловий будинок, господарчі споруди;
- у Краснопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, об'єкт цивільної інфраструктури;
- у Сумській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, нежитлове приміщення;
- у Недригайлівській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, автомобіль.
За добу повітряна тривога в області тривала 16 годин 37 хвилин.