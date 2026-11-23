Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

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Протягом минулої доби російські війська здійснили майже 40 обстрілів по 22 населених пунктах в 14 територіальних громадах Сумської області.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

У Новослобідській громаді внаслідок детонації ворожого дрона загинула дитина, хлопцю було 15 років.

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Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог застосовував по області артилерію, міномети, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Глухівській громаді пошкоджено багатоквартирні житлові будинки;

у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, приватний житловий будинок, господарчі споруди;

у Краснопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль;

у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, об'єкт цивільної інфраструктури;

у Сумській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, нежитлове приміщення;

у Недригайлівській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, автомобіль.

За добу повітряна тривога в області тривала 16 годин 37 хвилин.