Холдинг об’єднує групи та окремі компанії, які мають різні, але важливі для Росії напрями діяльності.

Головне управління розвідки МО України на порталі «War&Sanctions» оприлюднила дані щодо 69 підприємств, які входять до інвестиційного холдингу «РТ-РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА» державної корпорації «Ростех».

Як розповіли у ГУР, холдинг об’єднує групи та окремі компанії, які мають різні, але важливі для Росії напрями діяльності. До його складу, зокрема, входить група «ВСМПО-Ависма» – найбільший у світі виробник титану та виробів із титанових сплавів, який здійснює повний технологічний цикл: від переробки сировини до випуску готової продукції. Свою продукцію група постачає російським виробникам стратегічної та фронтової авіації.

До групи «Ависма» входять, зокрема, шість іноземних центрів продажу та дистрибуції корпорації в КНР, США, Великій Британії, Німеччині, Швейцарії та на Кіпрі. Головна компанія групи – ПАТ «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» у жовтні 2026 року вийшла з числа засновників британської VSMPO TIRUS UK, передавши її створеній у серпні 2026 року гонконгській компанії QURI INVESTMENT LIMITED.

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Після запровадження США експортних обмежень до головної компанії групи у вересні 2023 року «Ависма» почала використовувати новостворену прокладку для імпорту ільменіту до РФ. З 2024 року потік імпорту ільменітового концентрату казахського виробника ТОО «Экспоинжиниринг2 перейшов до створеного в лютому 2023 р. ТОВ «ТД Оптима». Нова компанія хоч і не має корпоративного зв’язку з групою «Ависма», проте за збігом обставин орендує нежитлові приміщення та залізничні колії у неї та інших підприємств бенефіціарного власника групи Міхаіла Шелкова.

ТОО «Экспоинжиниринг» – казахстанська гірничодобувна компанія, що спеціалізується на розвідці, видобутку та збагаченні титано-цирконієвих руд. Ключовий проєкт компанії – родовище «Шокаш» в Актюбінській області. Основна продукція включає ільменітовий концентрат та рутил-цирконієвий продукт.

У ГУР зазначають, що приклад «Ависма» та ТОВ «ТД Оптима» показує, що застосування санкційних обмежень створює додаткові складнощі та перешкоди в ланцюгах постачання підприємств російського ВПК.

«Однак цей приклад також свідчить, що обмеження мають супроводжуватися посиленим контролем і моніторингом, зокрема для виявлення їх порушень та обходу», – додали там.

Окрім “Ависма”, до холдингу «РТ-РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА» також входять: