Для наведення ударів по райцентру фігурант прибував на місця ворожих “прильотів” і робив вигляд, що розбирає завали пошкоджених будівель.

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Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині російського агента, який видавав себе за волонтера, щоб коригувати обстріли Краматорська.

Про це повідомили у спецслужбі.

Виявилося, що підозрюваний був контрактником і самовільно залишив військову частину і на замовлення Росії коригував обстріли прифронтового міста.

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За наявною інформацією, для наведення ударів по райцентру фігурант прибував на місця ворожих “прильотів” і робив вигляд, що розбирає завали пошкоджених будівель. Насправді під виглядом волонтера дезертир фіксував на камеру наслідки російських атак і «звітував» про це спецслужбістам країни-агресора.

Співробітники СБУ викрили коригувальника, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання.

Як з’ясувало розслідування, у поле зору росіян чоловік потрапив, коли публікував на власній сторінці у ТікТоку відео з пошкодженнями українських об’єктів.

За матеріалами справи, крім коригування повторних ударів, інформатор додатково обходив вулиці міста, щоб виявити і “злити” ворогу пункти зосередження особового складу і техніки Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами збору розвідданих та контактів із ворогом.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану);

ч. 4 ст. 408 (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та можливої додаткової кваліфікації його дій за статтею державна зрада.