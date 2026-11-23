Станом на ранок знеструмлена частина споживачів у семи областях. Складною залишається ситуація на Одещині та Дніпропетровщині.

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Протягом минулого тижня Росія 100 разів атакувала українську енергетику й нафтогазовий сектор.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Зафіксовано 224 інциденти, які призвели до пошкодження інфраструктури.

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Так, унаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури і бойових дій станом на ранок знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Одеській, Полтавській, Сумській і Харківській областях. Складною залишається ситуація на Одещині та Дніпропетровщині.

Також ворог завдав масштабних руйнувань енергетичним об’єктам, які забезпечують електропостачання регіонів.

Минулої доби на Дніпропетровщині росіяни атакували об’єкт газової інфраструктури. Внаслідок удару постраждали троє працівників. Двоє зазнали контузій, ще один отримав важкі поранення, його доставили до лікарні, де йому надається уся необхідна медична допомога.

Через пошкодження обладнання внаслідок попередніх ворожих атак та зниження напруги у високовольтній мережі у Харківській області вимушено застосовуються аварійні відключення.

Сьогодні протягом дня в більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості - графіки обмеження потужності.