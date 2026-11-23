У вчиненні воєнного злочину обвинувачують 3 генералів, 2 полковників, 2 підполковників та капітана армії окупантів.

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Прокурори Сумської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно восьми російських командирів, які спланували та організували артилерійські обстріли цивільної забудови Сум у червні 2025 року.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

У вчиненні воєнного злочину обвинувачують 3 генералів, 2 полковників, 2 підполковників та капітана армії окупантів. Вони визначили цілі та віддали накази на артилерійське ураження міста Суми 2, 3 та 5 червня 2025 року із РСЗВ БМ-21 “Град”.

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Унаслідок обстрілу осколково-фугасними далекобійними снарядами загинуло шестеро цивільних людей, серед них – 17-річний хлопець. Ще 21 особа постраждала, зокрема діти трьох та семи років. Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, транспорт, навчальні заклади, кафе, інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Причетних до обстрілів російських командирів встановили у співпраці з мобільною командою правосуддя “Північ” організації Global Rights Compliance (GRC). У червні 2026 року їм повідомили про підозру.

Дії обвинувачених кваліфіковано як вчинення воєнних злочинів, зокрема тих, що спричинили загибель людей (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України). Вони перебувають у розшуку.