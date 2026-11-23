Українська оборонна компанія SkyFall і німецька Auterion планують створити у Німеччині спільне підприємство з масового виробництва безпілотників для України. Про це йдеться у пресрелізі Auterion.

Відповідну угоду підписали під час дев’ятого Німецько-українського економічного форуму в присутності федеральної міністерки економіки та енергетики Німеччини Катеріни Райхе. У форумі також взяли участь канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

«Новий завод у Німеччині забезпечить додаткові виробничі потужності за межами досяжності авіаційних ударів, водночас зберігаючи тісний обмін знаннями та короткий цикл впровадження інновацій, доступний для інженерів SkyFall. Зворотний зв’язок від підрозділів, які перебувають на передовій, надходить до інженерів щотижня та безпосередньо враховується у виробничому процесі на німецькому підприємстві», — зазначили в Auterion.

Реклама

На першому етапі завод зосередиться на виробництві FPV-дронів Shrike. Надалі компанії планують розширити портфель продукції, додавши до нього дрони-перехоплювачі SkyFall, а також безпілотники середньої та великої дальності ураження. Кожен дрон поєднуватиме корпус виробництва SkyFall з авіонікою Auterion і програмним забезпеченням AuterionOS.

Виробники зазначають, що співпраця має посилити оборонні спроможності обох держав. Україна отримає додаткові виробничі потужності та сучасні безпілотники, а Німеччина — власне виробництво бойових дронів і нові робочі місця.

«SkyFall і Auterion передали українським підрозділам понад 50 000 дронів, оснащених передовими системами термінального наведення та виявлення цілей. Завод у Німеччині забезпечить німецькі війська власним джерелом постачання тих самих безпілотників, на які українські підрозділи покладаються щотижня», — заявив засновник і генеральний директор Auterion Лоренц Маєр.

У SkyFall також наголосили, що партнерство дозволить масштабувати виробництво надійних безпілотників і зміцнити готовність України та Німеччини протидіяти новим загрозам.

Auterion — міжнародна компанія у сфері оборонного програмного забезпечення та провідний постачальник рішень для безпілотників на основі штучного інтелекту. Її відкрита модульна система автономного керування використовується в повітряних, наземних і морських платформах для урядових структур та підприємств у всьому світі. Штаб-квартири компанії розташовані в Арлінгтоні (штат Вірджинія, США) та Мюнхені (Німеччина).

SkyFall — українська технологічна та оборонна компанія, яка об’єднує великий науково-дослідний центр, масштабовані виробничі лінії та сертифіковану навчальну платформу SkyFall Academy. Академія готує пілотів, інструкторів і технічних фахівців.

Компанія розробляє та виробляє дрони-бомбардувальники Vampire, FPV-дрони Shrike, дрони-перехоплювачі «Шахедів» P1-SUN, безпілотник для евакуації поранених StarGate CASEVAC, ударні дрони середньої дальності Thor Hammer, ударні безпілотники малої дальності Atropus, системи зв’язку та комплектовання.