Співголова німецької партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) Тіно Хрупалла закликав вислати з країни до 2,6 мільйона іноземців, включно з біженцями з України.

За задумом політика, окрім іноземних злочинців та осіб, які вже зобов'язані покинути Німеччину, країну мають залишити сирійці, афганці та українці, щойно зникнуть підстави для їхнього захисту, пише Welt.

Хрупалла пояснив, що люди мусять повернутися додому, якщо закінчиться війна в Україні або настільки покращиться безпекова ситуація в Сирії та Афганістані, що потреба в притулку відпаде.

Заява лідера AfD викликала суперечки навіть усередині його власної партії. Однопартієць Хрупалли Максиміліан Кра раніше застерігав від завищених очікувань щодо депортацій і зазначав, що навіть вислання 200 тисяч людей стало б наймасштабнішою подібною операцією в повоєнній історії Європи.

За останніми даними видання Bild станом на середину 2026 року у Німеччині налічували близько 259 тисяч людей, яким відмовили в притулку і які зобов'язані виїхати з країни. Проте 77 відсотків із них мають статус відстрочки, який тимчасово зупиняє їхню депортацію.