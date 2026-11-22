Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш назвав актуальний проєкт бюджету ЄС абсолютно неприйнятним для своєї країни.

У відеозверненні в соцмережі X він розкритикував скорочення виплат для Чехії, витрати на утримання європейських інституцій, а також виділення грошей на підтримку України, пише видання Ceske Noviny.

Оновлений проєкт семирічного бюджету ЄС на 2028–2034 роки представив голова Європейської ради Антоніу Кошта. Документ передбачає скорочення видатків на 204 млрд євро порівняно з початковим планом Єврокомісії на 1,763 трлн євро, який частина держав вважає занадто обтяжливим.

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Бабіш натомість виступив проти скорочення фінансування для його країни. За його словами, Чехія вносить до спільного фонду дедалі більше коштів, але згідно з пропозицією ірландського головування, яка з'явилася ще в жовтні, виплати для Праги мають зменшити на 7,5 млрд крон.

Крім того, очільник чеського уряду обурився, що за сім років робота Європарламенту, Єврокомісії та утримання чиновників коштуватимуть 100 млрд євро. Він також відкинув ідею спрямувати ще 100 млрд євро з бюджету ЄС на допомогу Україні, заявивши, що Київ має отримувати ці кошти поза межами європейського бюджету.

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка підтримав позицію прем'єра. Перед вильотом із робочим візитом до Британії він заявив журналістам, що обговорення фінансової допомоги Україні має відбуватися окремо від дискусій про європейський бюджет.

Аналітики зазначають, що Чехія досі отримує з бюджету ЄС більше, ніж віддає, хоча через зростання добробуту країни в майбутньому ця ситуація може змінитися. За даними Міністерства фінансів, торік Прага отримала на 31,1 млрд крон більше, ніж сплатила, а з урахуванням коштів із фонду відновлення позитивний баланс сягнув 77,9 млрд крон.

Кошта намагається до кінця року узгодити компромісний варіант між 27 державами-членами. Проте його останній проєкт розкритикував і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Позиція Берліна, який є чистим донором бюджету ЄС, протилежна чеській: Мерц вимагає ще більше скоротити загальний обсяг бюджету, але водночас забезпечити надійну та сталу багаторічну підтримку України.

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