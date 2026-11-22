Колишнього голову поліції Італії Джанні Де Дженнаро, щодо якого проводили розслідування за підозрою у спробах перешкодити новому розслідуванню вбивства одного з провідних суддів, знайшли мертвим. Імовірно, це самогубство.

Про це агенцію Reuters повідомило джерело, обізнане із ситуацією.

Де Дженнаро було 78 років. Він очолював національну поліцію Італії з 2000-го до 2007 року. Один із найвпливовіших представників італійських силових структур, він відіграв ключову роль у боротьбі з організованою злочинністю, зокрема в кампанії проти сицилійської мафії «Коза ностра» у 1980-х і 1990-х роках.

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Менш ніж тиждень тому прокуратура міста Кальтаніссетта на Сицилії звернулася до суду з клопотанням про взяття Де Дженнаро під домашній арешт у межах розслідування ймовірних спроб перешкодити слідству щодо вибуху замінованого автомобіля в Палермо у 1992 році. Тоді загинули суддя Паоло Борселліно, який боровся з мафією, та п'ятеро його охоронців-поліцейських.

Суддя відхилив клопотання, однак прокуратура подала апеляцію. Рішення за нею очікували найближчими тижнями.

За словами людей із близького оточення Де Дженнаро, новина про розслідування приголомшила багатьох в Італії, зокрема й самого колишнього керівника поліції. Він заперечував свою провину.

За повідомленнями італійських ЗМІ, Де Дженнаро знайшли мертвим у його заміському будинку в Тоскані. Родичі забили на сполох, оскільки не могли з ним зв'язатися. Прокуратура міста Гроссето, у провінції якого розташований заміський будинок Де Дженнаро, розпочала розслідування за підозрою в доведенні до самогубства. Згодом стало відомо, що слідчі знайшли записки, адресовані членам родини, які, ймовірно, були передсмертними посланнями, а також інші документи.

Розслідування вбивства Борселліно залишається однією з найбільш суперечливих сторінок новітньої історії Італії. Менш ніж за два місяці до цього внаслідок вибуху мафіозної бомби загинув суддя Джованні Фальконе, який також боровся з мафією та був близьким соратником Де Дженнаро.

Поліція встановила підозрюваних, яких згодом визнали невинними. У межах подальших розслідувань перевірялися твердження про те, що під час слідства від людей отримували неправдиві зізнання. Причини цих подій досі залишаються предметом суперечок. Спроби встановити всі обставини вбивства та визначити відповідальних за введення слідства в оману тривають.

Кар'єра Де Дженнаро охопила період боротьби із сицилійською мафією та найвищі щаблі італійської поліції й розвідувальних служб.

Очолював Директорат антимaфіозних розслідувань, сім років керував національною поліцією, а пізніше очолив департамент координації розвідувальних служб Італії.

Його кар'єра не обійшлася без суперечок. На посаді голови поліції він відповідав за безпекові операції під час саміту «Групи восьми» в Генуї у 2001 році, який супроводжувався жорсткими сутичками між поліцією та антиглобалістськими протестувальниками.

Саміт залишається одним із найбільш суперечливих епізодів у сучасній історії італійської поліції. Де Дженнаро послідовно заперечував свою провину й зрештою був виправданий у пов'язаній із цими подіями справі.

У 2013 році він став головою державної аерокосмічної та оборонної компанії Finmeccanica, яку згодом перейменували на Leonardo. Цю посаду він обіймав до 2020 року.