Двох чоловіків підозрюють у роботі на російські спецслужби під дипломатичним прикриттям.

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Кіпр минулого тижня вислав двох російських дипломатів. Цих людей підозрюють у роботі на російську розвідку під дипломатичним прикриттям. За словами чиновників, чоловіки контактували з громадянами Кіпру, які мали доступ до конфіденційної інформації.

Як пише Politico із посиланням на двох високопосадовців уряду, кіпрські спецслужби викрили мережу, яка намагалася отримати секретну інформацію про безпеку Кіпру та Європейського Союзу.

Ця мережа також намагалася отримати доступ до інформації про технології, передавання яких Росії заборонене санкціями ЄС.

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Наразі посольство Росії на Кіпрі ніяк це не коментувало.

Колись Москва вважалася одним із головних джерел прямих іноземних інвестицій для Нікосії, а середземноморський острів раніше був банківським центром для російських інвесторів – від торговців зброєю до гральних компаній.

Однак останніми роками санкції ЄС, посилення регуляторного тиску та зміна геополітичної орієнтації змусили Нікосію відмовлятися від такого типу інвестицій. Кіпр, який є членом Євросоюзу, підтримав посилення санкцій блоку проти Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну.

За даними Служби зовнішньої розвідки України, від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року європейські країни вислали з дипломатичних установ понад 700 російських посадовців.