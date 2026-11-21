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Міжнародний союз біатлону (IBU) не змінив статус Російського союзу біатлону та Білоруської федерації біатлону напередодні старту сезону 2026/27.

Відповідне рішення виконавчий комітет організації ухвалив після розгляду оновленого звіту моніторингової групи, передає Укрінформ.

"Виконавчий комітет взяв звіт до відома, не вносячи жодних змін до статусу", - йдеться в пресрелізі.

Російські та білоруські біатлоністи перебувають поза міжнародними турнірами від початку повномасштабного вторгнення РФ до України в лютому 2022 року.

У грудні 2025 року Спортивний арбітражний суд (CAS) сповістив IBU про позов низки російських біатлонних організацій та спортсменів, які оскаржували відсторонення від змагань і відсутність "нейтрального" статусу для відбору на Олімпіаду-2026.

У відповідь на позов IBU наголосив, що Конституція федерації та Правила змагань не передбачають участі "нейтральних" спортсменів.