Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна назвав атаку на російський суховантаж у Фінській затоці побічним наслідком самооборони України у війні проти РФ.

За словами дипломата, інцидент показує, що Європа дедалі сильніше відчуває наслідки російської агресії, передає ERR.

Цахкна підкреслив, що Україна має повне право захищатися від нападника. Міністр також розповів, що поговорив зі своєю фінською колегою Еліною Валтонен і на прохання Фінляндії Естонія відправила в район події корабель військово-морських сил «Генерал Курвітс», який допомагає гасити пожежу.

Міністр запевнив, що Таллінн не дозволяв жодній іноземній державі використовувати свій повітряний простір чи морську акваторію для військових операцій, а безпосередньої воєнної загрози для Естонії наразі немає.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал у соцмережах повідомив, що обговорив ситуацію з главою уряду Фінляндії Петтері Орпо. Обидва політики підтвердили право України захищатися від агресора, а Міхал окремо наголосив, що повітряний простір і води Естонії не використовують для ударів по Росії.