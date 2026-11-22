Їх виготовили у четвертому кварталі цього року в Московській області.

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Усі три об’єкти, уламки яких знайшли вранці 20 листопада у Люблінському та Підкарпатському воєводствах Польщі, виявилися російськими крилатими ракетами Х-101.

За попередніми висновками слідства, їх виготовили у четвертому кварталі цього року на підприємствах у місті Дубна Московської області РФ, повідомила Люблінська окружна прокуратура, передає «Укрінформ».

Фрагменти ракет знайшли у трьох населених пунктах двох прикордонних з Україною воєводств — Новому Липовці, Руднику-над-Саном і Молодичі.

У Новому Липовці та Руднику-над-Саном прокуратура вже завершила роботу на місцях падіння. У Молодичі слідчі дії тимчасово зупинили через погану погоду — цю територію посилено охороняють, а роботу відновлять вранці 23 листопада.

Усі зібрані уламки ракет та криміналістичні сліди направлять на подальші спеціалізовані експертизи.