Усі три об’єкти, уламки яких знайшли вранці 20 листопада у Люблінському та Підкарпатському воєводствах Польщі, виявилися російськими крилатими ракетами Х-101.
За попередніми висновками слідства, їх виготовили у четвертому кварталі цього року на підприємствах у місті Дубна Московської області РФ, повідомила Люблінська окружна прокуратура, передає «Укрінформ».
Фрагменти ракет знайшли у трьох населених пунктах двох прикордонних з Україною воєводств — Новому Липовці, Руднику-над-Саном і Молодичі.
У Новому Липовці та Руднику-над-Саном прокуратура вже завершила роботу на місцях падіння. У Молодичі слідчі дії тимчасово зупинили через погану погоду — цю територію посилено охороняють, а роботу відновлять вранці 23 листопада.
Усі зібрані уламки ракет та криміналістичні сліди направлять на подальші спеціалізовані експертизи.
- Вранці 20 листопада під час російської атаки по території України зафіксували порушення повітряного простору Польщі. На територію країни залетіли дві ракети і дрон, заявило польське Міноброни.
- Очільник відомства Владислав Косіняк-Камиш припустив потім, що ракети могли цілити у військові навчання «Коаліції охочих».