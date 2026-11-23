Ворог серйозно пошкодив магістральні мережі Укренерго, якими електрика надходить до Одеси та прилеглих громад.

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В Одесі та Одеському районі енергетики заживити всі об’єкти критичної інфраструктури та повернули світло у частину домівок.

Про це повідомили у ДТЕК.

За інформацією Міненерго, ситуація залишається складною. Ворог серйозно пошкодив магістральні мережі Укренерго, якими електрика надходить до Одеси та прилеглих громад.

Через ці руйнування поки неможливо подати світло всім одночасно. На ремонт потрібен час, попереджають енергетики.

Коли світло повернеться, напруга може якийсь час сильно коливатися. Тому мешканцям радять вмикати потужні електроприлади по черзі, там можна буде уникнути нових аварій.

В Одесі та Одеському районі застосовуються екстрені відключення. Графіки не діють.