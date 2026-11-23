Нічні повітряні атаки , 149 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли.

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Кількість загиблих унаслідок російського удару по багатоповерхівці у димарі на Київщині зросла до 11 осіб. Вночі з-під завалів визволили 79-річну жінку. Вона пробула під завалами у квартирі на першому поверсі під бетонними плитами 22 години, поки рятувальники вручну та за допомогою важкої інженерної техніки шар за шаром розбирали п’ять поверхів зруйнованого будинку.

Як розповів начальник ОВА Тимур Ткаченко, рятувальники вночі деблоковували тіла жертв атаки. У ДСНС додали, що роботи не припинялися, і лише сигнали повітряної тривоги змушували рятувальників тимчасово переривати роботу.

Станом на ранок пошуково-рятувальні роботи тривали.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 149 бойових зіткнень.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 17 атак. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Новоселівки, Довгої Балки, Русиного Яру, Грузького та Вільного.

П’ятнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 2 471 окупанта, 5 танків, 18 бойових броньованих машин, 70 артилерійських систем, 3 РСЗВ, засіб ППО, 4 наземні робокомплекси. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 639 641 осіб.

Більше інформації про добові втрати ворога – в новині.

«У ніч на 23 листопада (з 18:00 22 листопада) противник атакував 153 ударними БпЛА типу Shahed (60 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське, Чауда», – розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила та подавила 134 ворожі БпЛА типу Shahed (42 із них – реактивні), Гербера та дронів інших типів.

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Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння уламків у семи місцях.

Атака триває.

У російській Пермі повідомили про пожежу на одному із найбільш високотехнологічних нафтопереробних заводів «Лукойл-Пермнафтооргсинтез».

Як пише Astra, губернатор Пермського краю Дмитро Махонін повідомив про пошкодження на «промисловому об'єкті» під час «відбиття атаки ворожих безпілотників». За словами губернатора, постраждалих немає.

ТОВ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» (ПНОС) є одним із найбільших нафтопереробних заводів НПЗ Росії, розташований у Пермі. Підприємство, що входить до групи «Лукойл», переробляє понад 13 млн тонн нафти на рік, випускаючи широкий спектр продукції, включаючи високоякісний бензин, дизельне паливо, авіаційну гас та мастила. Завод є ключовим промисловим об'єктом регіону та одним із найбільш технологічно оснащених у країні, забезпечуючи паливом як внутрішній ринок, так і експортні напрямки.

Станом на ранок 23 листопада в Одеській області вдалося частково відновити електропостачання. На Дніпропетровщині ситуація складніша. У цих областях всю ніч тривали відновлювальні роботи, пишуть в Укренерго.

Сьогодні у частині областей України цілодобово діятимуть планові обмеження.

Докладніше – в новині.

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