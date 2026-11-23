Росія системно піддає українських дітей на тимчасово окупованих територіях та у РФ пропаганді: змушує співати російський гімн, вступати до «Юнармії» та складати присяги окупантам. Україна продовжує роботу над їхнім поверненням додому.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, росіяни нав’язують дітям російську ідентичність, мову та ідеологію. Омбудсман наголошує, що зволікати з їхнім поверненням не можна, адже частина дітей у майбутньому може опинитися в лавах російської армії.

«Ми продовжуємо повертати українських дітей додому. Уже вдалося повернути 2825 дітей у межах Bring Kids Back UA», – зазначив Лубінець.

Він також подякував першій леді США Меланії Трамп та міжнародним партнерам за допомогу в поверненні дітей, наголосивши, що ця робота триває.