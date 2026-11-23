РФ завдала ударів по лікарнях, школах, житлових будинках і культурних об’єктах.

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У жовтні 2026 року внаслідок російських атак в Україні загинули 534 цивільні особи, серед яких 16 дітей. Ще майже три тисячі мирних жителів зазнали поранень.

Про це заявив міністр оборони України Євгеній Хмара під час виступу на Парламентській асамблеї НАТО, пише "Укрінформ".

За словами міністра, протягом жовтня російські війська атакували 17 лікарень і 39 навчальних закладів. Також під ударами опинилися близько 500 багатоквартирних будинків та майже дві тисячі приватних осель.

Унаслідок російських обстрілів пошкоджено 19 музеїв та об’єктів історичної й культурної спадщини.

"Росія вбиває наших людей. Лише у жовтні внаслідок російських ударів загинули 534 цивільні людини. З них – 16 дітей", – наголосив Євгеній Хмара.

Міністр також підкреслив, що наслідки російської агресії охоплюють не лише людські втрати, а й масштабні руйнування цивільної інфраструктури, освітніх, медичних та культурних установ.