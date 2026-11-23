Президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду з ліквідації наслідків російських ударів та заслухав доповідь Головного управління розвідки Міноборони щодо оновлених російських планів щодо ударів по Україні.

Про це йдеться у телеграм-каналі Зеленського.

Президент підкреслив, що є відповідні завдання для військових. Зеленський обговорив це питання з Головнокомандувачем ЗСУ Михайло Драпатим.

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“Обговорили це з Головнокомандувачем ЗСУ, і я розраховую на ПОВНЕ виконання визначених захисних завдань”, – зазначив він.

Під час “селектору”, зокрема, йшлося про Одесу та Одеську область, де вже кілька днів ситуація вкрай складна через удари по лініях електропередачі та підстанціях.

“Росіяни спеціально вичікують і повторно атакують лінії після відновлення та вишукують альтернативні маршрути енергозабезпечення, щоб знищити їх. Протидіємо. Обговорили з міністром енергетики та іншими урядовцями прискорення ремонтів”, – підкреслив Зеленський.

Були також доповіді по ситуації в Дніпрі та області, на Харківщині, Запоріжжі, в Києві, на Полтавщині, в Сумах, Конотопі та інших містах і громадах Сумської області, також на Чернігівщині. Окремо обговорили виклики та залучення сил в Слов’янську й Краматорську.

“Була доповідь по роботі в Києві з логістикою, а саме – по забезпеченню міста додатковим транспортом, гарантуванню безперебійної роботи транспорту у час відключень електрики та після російських ударів”, – додав президент.

Окрім того, МЗС і міністр оборони України отримали персональні завдання з комунікації з партнерами заради прискорення постачання ППО.

“Є конкретні країни, які можуть допомогти, і потрібне більш оперативне постачання в Україну. Важливо, щоб було подолане і затягування постачання перехоплювачів PAC-2 і PAC-3 від США”, – зазначає Зеленський.