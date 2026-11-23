Для вербування агентури російські спецслужби використовують передусім месенджери Telegram і WhatsApp, а також платформу Discord.

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Російські спецслужби продовжують активно вербувати агентів у країнах Євросоюзу, зокрема роблять це через месенджери.

«На тлі посилення санкційного, політичного та дипломатичного тиску на росію, а також активізації підтримки України з боку демократій Європи російські спецслужби шукають нові способи вербування агентури в державах ЄС», – повідомили у розвідці.

Метою Кремля є залучення виконавців до шпигунської та диверсійно-підривної діяльності на території Центральної та Східної Європи, зокрема країн Балтії.

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Для вербування агентури російські спецслужби використовують передусім месенджери Telegram і WhatsApp, а також платформу Discord. Зокрема, від початку 2026 року на платформі опублікували понад 20 мільйонів оголошень про «роботу», замаскованих під прості завдання з можливістю швидкого та легкого заробітку.

Більшість таких оголошень розміщувалася з одноразових акаунтів, зареєстрованих із використанням номерів телефонів Індії, Ірану та низки країн Близького Сходу.

Серед основних цільових груп – фінансово вразливі категорії населення: місцеві жителі, біженці та мігранти. Окрему увагу приділяють молоді віком 18–25 років, а також прихильникам радикальних, популістських, пацифістських і етнічних рухів.

Винагорода за виконання завдань становить близько 1500–3000 доларів США. Кошти переказують у криптовалюті або через банківські рахунки посередників після підтвердження результатів виконаної роботи.

У ГУР зазначають, що спецслужби РФ активно збирають інформацію про військову техніку та бази НАТО, енергетичну інфраструктуру, вежі стільникового зв'язку, підприємства оборонно-промислового комплексу та інші стратегічно важливі об'єкти на території держав ЄС.