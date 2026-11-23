Імовірно, китайські шпигуни створили у США мережу фіктивних компаній із вакансіями, покликаними обманом змусити нинішніх і колишніх американських чиновників розкрити державні секрети, йдеться у розслідуванні CNN.

Для вербування потенційних джерел зловмисники використовують, зокрема, LinkedIn. Їх також цікавлять журналісти, торговельні консультанти та інші фахівці, які можуть володіти важливою для Пекіна інформацією.

За даними CNN, ФБР у червні вилучило 13 сайтів, пов’язаних із фіктивними консалтинговими компаніями. Однак аналітик Фонду захисту демократій Макс Лессер виявив понад 100 інших підозрілих доменів, багато з яких мають схожі характеристики. Частина таких сайтів продовжувала працювати навіть після публічного викриття. Експерти вважають, що американська влада ліквідувала лише невелику частину мережі. ФБР заявляє, що продовжує розслідування.

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Особливу вразливість створили масові звільнення федеральних службовців після повернення Дональда Трампа до Білого дому. Серед тих, хто залишив державну службу, були тисячі людей із допусками до секретної інформації, які не отримали належних інструментів для захисту від іноземного вербування. За словами колишніх американських чиновників, китайські та російські спецслужби активізували спроби встановити контакти з працівниками, яких звільнили або які побоювалися втратити роботу.

Схема передбачає створення переконливих корпоративних сайтів за допомогою штучного інтелекту та викрадених особистих даних, після чого компанії публікують вакансії консультантів із питань, пов’язаних із Китаєм. Відібрані кандидати готують аналітичні звіти, не знаючи справжнього замовника. Окремий звіт може не містити секретних даних, однак десятки чи сотні матеріалів від різних фахівців дають змогу скласти загальну картину американської політики безпеки та її вразливостей. Отриману інформацію Китай може поєднувати з даними, зібраними іншими розвідувальними методами.

CNN наводить кілька прикладів таких контактів. Колишній співробітник Пентагону Вес Браянт отримав пропозицію від нібито малайзійського аналітичного центру MRDA. Він підготував звіт лише на основі відкритих джерел і отримав за нього 1200 доларів. Згодом колишні колеги повідомили йому, що такої організації не існує, а її представниця контактувала з іншими працівниками Пентагону.

Інший випадок стосується консультанта Андреса Лоретдемоли, якому через LinkedIn запропонували до 1000 доларів за звіти про Росію та геополітику. Він записав відеорозмову з жінкою, яка представилася Б'янкою Ян, і передав запис ФБР. У Бостонському університеті підтвердили, що не мають даних про таку дослідницю, а її заявлену належність до закладу вважають шахрайською.

Експерти наголошують, що розвиток штучного інтелекту та популярність LinkedIn зробили такі операції ефективнішими. У червні США та союзники по розвідувальному альянсу «П’ять очей» попередили, що дані, отримані через фіктивні консалтингові схеми, можуть загрожувати життю військових, послаблювати економічну безпеку та сприяти втручанню в демократичні процеси. Китай заперечує звинувачення у шпигунстві.