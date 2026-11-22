Один із абітурієнтів зізнався, що він фотографував завдання тестів мікрокамерою і надсилав їх штучному інтелекту для розв’язання.

Міністр освіти Південної Кореї Чхве Кьо Джін подав у відставку через скандал навколо списування на іспитах за допомогою штучного інтелекту та плутанину, яку спричинили екстрені заходи безпеки під час вступного тестування.

Президент країни Лі Чже Мьон, який закликає до реформи чинної системи іспитів, прийняв відставку посадовця, передає ВВС.

Скандал розгорівся після того, як тиждень тому абітурієнт, який навесні цього року набрав найвищий бал на національному іспиті з податкового обліку, зізнався у шахрайстві. Підозри викликав його надзвичайно високий результат — він припустився лише однієї помилки зі 160 відповідей на запитання. Чоловік записав відеозвернення, у якому розповів, що фотографував завдання мікрокамерою, надсилав їх штучному інтелекту і звіряв відповіді на смартфоні.

Через це за кілька днів до щорічного вступного іспиту до коледжів Suneung, який триває до дев'яти годин і має вирішальне значення для майбутньої кар'єри мільйонів корейців, влада запровадила термінові перевірки. У день самого тестування по всій країні вперше використали національну систему оповіщення про надзвичайні ситуації, щоб виявити приховані телефони.

Крім того, учасників змусили заклеїти ґудзики на сорочках і куртках, щоб заблокувати ймовірні приховані камери, а інспектори перевіряли окуляри абітурієнтів. Такі заходи налякали навіть чесних вступників.

За даними Міністерства освіти, цьогорічний іспит Suneung складали близько 500 тисяч учнів, і у 111 із них виявили заборонені смарт-пристрої. Чхве Кьо Джін заявив, що як відповідальний міністр не може уникнути критики через те, що відомство не підготувалося заздалегідь, тому після завершення іспитів вирішив піти з посади.