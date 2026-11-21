Технологічний індекс Nasdaq 100 у п'ятницю впав на 5,6%, довівши свої втрати за тиждень до 10,4%, що є найгіршим показником за понад шість років.

Про це повідомляє Financial Times.

Індекс S&P 500 впав на 3,7%, збільшивши свої втрати з жовтневого піку до понад 10%. Індекс Vix, відомий як «індикатор страху» на Уолл-стріт, злетів до 40 пунктів, що є найвищим рівнем з квітня 2025 року.

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Найбільших втрат зазнали акції компаній, що займаються штучним інтелектом. Акції Anthropic, які зросли на 17% після виходу на біржу в ході первинного публічного розміщення та одночасного приватного розміщення, в п'ятницю впали на 9,1%. Акції Nvidia також впали на 14%. Акції впали майже на 50% з початку жовтня, втративши 2,8 трлн доларів ринкової вартості.

Індекс Філадельфійських напівпровідників, що стосується акцій американських компаній-виробників мікросхем, впав на 10,7%, знизившись до 43% з піку червня. Акції Sandisk та Western Digital впали на 16% та 12% відповідно. Акції Broadcom та Marvell впали на 12%, а Micron — на 14%.

Нагадаємо, у четвер на біржі Nasdaq відбувся дебют компанії Anthropic, яка досягла капіталізації в понад 1,7 трильйона доларів, а ціна акції швидко злетіла вище номінальної стартової, яка становила 83 долари.

Зростання на 17% перевершило навіть те, що продемонструвала SpaceX Ілона Маска, яка в перший день торгувала акціями на 10% дорожче номіналу і змогла зробити свого засновника першим в історії доларовим трильйонером.