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Найбільш очікувана відеогра в історії Grand Theft Auto VI стала фінансово найуспішнішим запуском за весь час існування індустрії розваг.

Як пише Holywood Reporter, компанія-розробник гри Rockstar Games поділилася першою статистикою продажів. Ще до офіційного виходу екшн передзамовили 32,5 мільйони разів, що є абсолютним рекордом. Усього за день GTA VI принесла авторам майже 3,8 мільярда доларів прибутку.

Таким чином грі вдалося менш ніж за добу випередити за дохідністю будь-який повнометражний фільм в історії. Найбільш касові стрічки - "Аватар" та "Месники: Завершення" - обидві заробили за весь час прокату приблизно по 2,9 мільярда доларів.

Про феномен серії GTA та причини ажіотажу довкола останньої гри серії читайте у матеріалі LB.ua.