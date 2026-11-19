Є гарантія отримання 45 млрд євро і позитивні сигнали про ще таку саму суму.

Україні на наступний рік потрібно 115 млрд євро для закриття всіх потреб. З Євросоюзом є домовленість на отримання 45 млрд, але залишається потреба ще в 70. Про це президент Володимир Зеленський сказав на брифінгу в Берліні 19 листопада.

Це величезна сума, але вона спричинена війною. Україна має позитивні сигнали про те, що може отримати не лише 45 млрд євро кредиту від ЄС, про який вже домовлено, а ще таку саму суму.

«Тож це 90. 90 – це ближче до 115, ніж 45», – зазначив Володимир Зеленський.

Він сподівається, що до 2028 року війна закінчиться, але й в мирний час потреби України будуть значними.