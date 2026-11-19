Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Відбулось засідання енергетичного Штабу, де всі відповідальні міністерства прозвітували про ситуацію з енергетикою в регіонах.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Ворог продовжує системно і прицільно атакувати українську енергосистему. Напередодні зими перед усіма відповідальними стоїть завдання завчасно прорахувати можливі сценарії, щоб пройти цю зиму у найскладніших умовах", - зазначив Шмигаль.

Реклама

З цією метою мають посилити роботу районних диспетчерських служб. Шмигаль заявив про напрацювання чіткого алгоритму на випадок надзвичайних ситуацій, зокрема тривалих проблем з електропостачанням. Мешканці проблемних будинків будуть отримувати оперативну інформацію про аварію.

За словами міністра, диспетчерські центри в РДА повинні працювати цілодобово та координувати роботу комунальників і енергетиків.

"Важливо також налагодити роботу з ОСББ та ЖЕКами, електрики яких відповідають за внутрішньобудинкові мережі. Фахівці операторів систем розподілу мають зосередитись на ремонті та відновленні розподільних мереж", - додав він.

Обговорили також захист енергооб’єктів в Києві та на Київщині, зокрема прискорення завершення робіт із монтажу захисних споруд.