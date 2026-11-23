Протест організувала головна опозиційна партія “Єні Парті’ через кілька днів після рейду на телеканал "Sozcu".

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Акція на підтримку газети "Sozcu". Стамбул, 2017 року

Кілька тисяч людей протестували вчора у Стамбулі через посилення репресій проти опозиції та незалежних ЗМІ.

Про це повідомляє France24.

Протест організувала головна опозиційна партія “Єні Парті’ через кілька днів після того, як поліція здійснила рейд на телеканал "Sozcu". Керівником медіа призначили довіреного від уряду, а старших співробітників заарештували.

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Раніше аналогічні дії були вчинені проти Tele1, Halk TV – найпопулярнішого новинного каналу Туреччини та провідного веб-сайту цифрових новин T24.

Як повідомляє журналіст AFP, учасники протесту пройшли через район Бешикташ, несучи величезний транспарант із написом: “Ми хочемо свободи думки, свободи преси та свободи для журналістів”. Вони скандували і свистіли.

За гратами перебувають 25 журналістів

У Туреччині свобода преси зазнавала постійного тиску протягом останнього десятиліття через судові переслідування та цифрову цензуру. Уряд звинувачує журналістів у поширенні “фейкових новин”, що викликало критику з боку правозахисних груп як в країні, так і за кордоном.

Протягом останніх двох місяців Анкара заарештувала кількох журналістів через висвітлення скандалу навколо багатомільярдного інвестиційного фонду. Щонайменше двоє з них досі перебувають під вартою в очікуванні суду.

За інформацією правозахисної організації MLSA, що займається питаннями свободи ЗМІ, наразі в Туреччині за ґратами перебувають 25 журналістів.