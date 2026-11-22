Після понад двох тижнів переговорів, які затягнулися на два додаткові дні, учасники так і не змогли узгодити спільний документ.

Переговори ООН щодо клімату COP31 в Анталії завершилися провалом після того, як Європейський Союз, Панама та низка інших країн відмовилися підтримати підсумковий проєкт угоди, запропонований Туреччиною та Австралією, пише Reuters.

Після понад двох тижнів переговорів, які затягнулися на два додаткові дні, учасники так і не змогли узгодити спільний документ. Голова конференції Мурат Курум заявив, що нового тексту не буде, а австралійський керівник переговорів Кріс Бовен назвав результат дуже невтішним.

Однією з головних причин провалу стали розбіжності щодо викопного палива. ЄС відмовився підтримати документ, оскільки в ньому не було згадки про необхідність переходу від використання нафти, газу та вугілля. Саудівська Аравія та інші великі виробники нафти наполягали на вилученні таких положень. Панама також заявила, що запропонована угода не відповідає масштабам і терміновості кліматичної кризи. Востаннє кліматичні переговори ООН завершувалися без спільної угоди у 2009 році в Копенгагені.

Ще одним спірним питанням стало кліматичне фінансування. Країни, що розвиваються, розкритикували документ за недостатню підтримку заходів із адаптації до глобального потепління. Проєкт передбачав потроєння фінансування, однак не визначав базового рівня, від якого потрібно рахувати збільшення. Також у ньому містилася пропозиція Туреччини збільшити частку електроенергії в загальному кінцевому споживанні енергії у світі з нинішніх 23% до 35% до 2035 року.

Прихильники вважали, що це допоможе скоротити викиди, тоді як критики побоювалися додаткового фінансового навантаження на бідні країни без чіткого плану відмови від викопного палива.

Провал саміту став ударом по міжнародних зусиллях із протидії зміні клімату, особливо на тлі прогнозів, що глобальне потепління перевищить 1,5°C – поріг, погоджений країнами на Паризькій кліматичній конференції. Водночас відсутність нової політичної декларації не скасовує зобов'язань, узгоджених на попередніх конференціях ООН, і не припиняє дії чинних міжнародних правових та технічних механізмів боротьби зі зміною клімату.