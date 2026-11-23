Джерело в суданській армії заявило, що дрони були запущені з території Ефіопії.

Унаслідок ударів безпілотників у столиці Судану Хартумі було пошкоджено житлові будинки та будівлю Організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомили очевидці та представники міжнародної організації, пише France24.

Приблизно з 02:00 до 04:30 ранку в районі аеропорту Хартума та в інших частинах міста було чути вибухи. За словами очевидця, внаслідок удару безпілотника один із будинків було повністю зруйновано.

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Джерело в суданській армії заявило, що дрони були запущені з території Ефіопії. “Сьогоднішня ранкова атака безпілотників є продовженням ефіопської агресії проти території Судану, оскільки дрони були запущені з ефіопського аеропорту Бахр-Дар”, – цитує його інформаційне агентство AFP.

Військове керівництво Судану неодноразово звинувачувало Ефіопію в підтримці воєнізованого угруповання “Сили швидкої підтримки” (RSF), з яким суданська армія веде бойові дії з квітня 2023 року. Зокрема, йдеться про використання безпілотників, запущених з території Ефіопії.

Ефіопія відкидає ці звинувачення.

Тим часом в ООН повідомили про пошкодження приміщення у цивільному квартарі, у якому перебували співробітники організації.

Наслідки конфлікту між RSF та суданською армією

За оцінками гуманітарних працівників, конфлікт між Силами швидкої підтримки (RSF) та суданською армією забрав життя понад 200 000 людей і спричинив наймасштабніші у світі кризи, пов’язані з голодом та вимушеним переміщенням населення.

ООН неодноразово критикувала обидві сторони за масове використання безпілотників, внаслідок чого в першій половині 2026 року загинуло понад 1100 осіб. Дві третини від сотень дітей, які постраждали цього року, загинули або отримали поранення внаслідок дронових ударів.

Протягом останнього року ворогуючі сторони боролися за контроль над багатим на ресурси суданський штат Південний Кордофан, який з’єднує підконтрольні армії центральні та східні райони країни з Дарфуром, що перебуває під контролем RSF.