Вірменія вже має енергетичні з’єднання з Іраном і Грузією та інвестує в підвищення ефективності передавання електроенергії.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про плани з’єднати національну електромережу з мережами Азербайджану та Туреччини. Про це він заявив на конференції DigiTec 2026 у Єревані під час розмови з віцепрезидентом NVIDIA Ревом Лебаредіаном, пише Euronews.

Вірменія вже має енергетичні з’єднання з Іраном і Грузією та інвестує в підвищення ефективності передавання електроенергії.

Пашинян також повідомив про офіційний запуск проєкту TRIPP – «Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання». За його словами, важливою частиною ініціативи стане енергетика та транзит електроенергії. Прем’єр назвав ці зміни значною трансформацією та заявив, що проєкт «Перехрестя миру» стає реальністю.

Потреба Вірменії в електроенергії зростає через швидке розширення інфраструктури для штучного інтелекту. Пашинян зазначив, що ще вісім місяців тому країна мала надлишок електроенергії, але тепер через розвиток центрів обробки даних змушена шукати постачальників за кордоном. Зокрема, компанія Firebird планує до кінця 2027 року створити інфраструктуру для ШІ потужністю 300 мегаватів.

Віцепрезидент NVIDIA Рев Лебаредіан наголосив, що для розвитку галузі Вірменії потрібно перейти від сотень мегаватів до кількох гігаватів потужностей. Він закликав країну скористатися нинішньою перевагою, поки інші держави не розвинули аналогічні можливості. На його думку, енергетична співпраця із сусідами також може сприяти тривалому миру, оскільки створюватиме взаємну залежність та спільні інтереси.

Для задоволення енергетичних потреб Вірменія планує розвивати відновлювану енергетику, зокрема сонячну, створювати системи накопичення електроенергії, підвищувати енергоефективність будівель і підприємств, а також побудувати нову атомну електростанцію. Крім того, Єреван і Анкара вже обговорювали відновлення роботи лінії електропередач Гюмрі — Карс.