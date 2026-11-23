“Чипи Nvidia – це справжній скарб. Це найкраще, що існує, і всі прагнуть їх отримати. Саме тому ми приділяємо цьому питанню особливу увагу".

США проводять розслідування щодо ймовірної китайської шпигунки, яка мала роман із колишнім генеральним директором компанії Nvidia Дженсеном Хуангом.

Про це заявив директор національної розвідки Сполучених Штатів Джей Клейтон, пише Bloomberg.

“Чипи Nvidia – це справжній скарб. Це найкраще, що існує, і всі прагнуть їх отримати. Саме тому ми приділяємо цьому питанню особливу увагу. Люди готові піти на багато що, навіть порушити закон. Вже існують судові обвинувачення, що стосуються інших компаній, де фігуранти порушували закон, аби отримати доступ до чипів Nvidia”, –зазначив Клейтон в ефірі програми “This Week” на телеканалі ABC.

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В іншому інтерв’ю – для програми “State of the Union” на телеканалі CNN – він розповів, що генеральний прокурор Тодд Бланш дав зрозуміти: США вивчають діяльність Еліс Хуан, колишньої керівниці сінгапурської компанії “Megaspeed International”, а також самої цієї компанії.

Дженсен Хуанг пішов з посади гендиректора Nvidia після того, як він визнав, що мав роман з Еліс Хуан, хоча й заперечив будь-які протиправні дії зі свого боку.

Міністр фінансів США Скотт Бессент припустив, що звільнений генеральний директор не знав про звинувачення у шпигунстві, висунуті проти Еліс Хуан. Він зазначив, що Вашингон вжив заходів для усунення прогалин у політиці, які дозволяли високопродуктивним чипам для штучного інтелекту потрапляти до китайських організацій.

Крім того, за його словами, компанія Nvidia має провести ретельне внутрішнє розслідування, щоб з’ясувати, як такі продажі взагалі стали можливими.