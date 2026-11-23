Польща, Німеччина, Литва та Болгарія мають створити спільну слідчу групу для з’ясування обставин підпалів об’єктів супутникового зв’язку Starlink, пише RMF24.

За інформацією видання, на початку грудня має відбутися зустріч представників прокуратур Польщі, Литви, Болгарії та Німеччини, щоб запустити процедуру створення спільної слідчої групи – JIT (Joint Investigation Team). Це розширить можливості співпраці в межах розслідувань підпалів телекомунікаційної інфраструктури в Польщі, Литві та Болгарії.

Інциденти на об’єктах, які обслуговують мережу, відбувалися з вересня цього року.

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Встановлено, що підозрювані – громадяни Німеччини турецького, а в одному випадку – сербського походження. За даними слідства, вони діяли за завданням іноземної розвідки. У Німеччині затримали кількох учасників цієї групи, а також організатора підпалів.

Спільна слідча група має з’ясувати, зокрема, чи були ці інциденти скоординованими діями однієї групи, встановити механізми її роботи, повний склад, а також конкретних замовників.

Зазначається, що протягом двох тижнів німецька влада має ухвалити рішення про передачу Польщі двох громадян Німеччини турецького походження, яких підозрюють у підпалі у Волі Кробовській. Обох чоловіків затримали в Німеччині на підставі виданих Польщею європейських ордерів на арешт.

За інформацією, отриманою журналістами, у Німеччині в межах іншого розслідування затримали ще одного чоловіка турецького походження, який, імовірно, організував серію підпалів. Наразі він перебуває під вартою. Польська юстиція також планує направити до Німеччини європейський ордер на його арешт.