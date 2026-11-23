Рютте зазначив, що наразі Німеччина демонструє "справжнє лідерство" в цьому питанні.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що оскільки Росія перейшла до формату воєнної економіки, НАТО має активізувати зусилля і більше інвестувати в оборонне виробництво і підтримувати стабільну допомогу Україні.

Про це він заявив на засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Берліні, повідомляє Укрінформ.

Наголошуючи на важливості подальшої підтримки України, Рютте зазначив, що Німеччина "демонструє справжнє лідерство в цьому питанні".

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Рютте також зазначив, що країна-агресорка Росія тісно співпрацює з Іраном, Китаєм та Північною Кореєю. Він наголосив, що російська воєнна машина "працює на повну потужність", а воєнна економіка країни й далі зростає. Тож Росія не зупиниться на війні в Україні, і до цього слід бути готовими.

"І вона не зупиниться, коли - будемо сподіватися - війна проти України колись закінчиться. Уся ця машина існує і продовжуватиме працювати", - сказав Рютте.

Він також додав, що Китай прискорює військову мобілізацію та технологічний розвиток, водночас його справжні наміри залишаються непрозорими.

Окрему увагу Рютте звернув на активізацію дій Росії у "сірій зоні" проти Європи. Він нагадав про численні випадки порушення Росією повітряного простору та морських кордонів.

"Сьогодні це може бути підпал на заводі або використання дронів для блокування роботи аеропорту; завтра - диверсії на залізниці, напади на вантажні судна в морі чи кібератаки", - зазначив генсек НАТО.

"Ми всі є цілями, ми всі під ударом - наші трубопроводи, кабелі, енергомережі та економіки взаємопов’язані, і це означає, що нам доведеться мати справу з цим викликом протягом тривалого часу", - підсумував Рютте і закликав парламенти держав-членів НАТО посилити підтримку зусиль Альянсу в кількох сферах. Зокрема, він наголосив на важливості питання оборонних витрат та інвестицій в оборону - особливо в тих країнах, які все ще не досягли цільового показника у розмірі 5% ВВП.

"Ми повинні підтримувати силу України, аби вона мала змогу захищати себе не лише сьогодні, а й у майбутньому", - додав генсек НАТО.