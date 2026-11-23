У Демократичній Республіці Конго заявляють, що Євросоюз через угоду про депортацію шукачів притулку до Руанди може фінансувати озброєні угруповання, пише Politico.
Ініціатива може призвести до розпалювання насильницьких конфліктів і примусової міграції в Африці.
Руанду звинувачують у підтримці повстанських угруповань, які захопили контроль над значними територіями на сході Конго. Це призвело до загибелі тисяч людей і змусило сотні тисяч покинути свої домівки.
Як зазначила виданню міністерка закордонних справ Конго Тереза Каїквамба Вагнер, у Кіншасі побоюються, що новий міграційний план дозволить Руанді спрямовувати європейські кошти повстанцям, а також “відвернути увагу від дестабілізуючої ролі (цієї країни) в регіоні Великих озер”.
“Дивує те, що країна, яка перебуває в епіцентрі не лише нестабільності й конфліктів, а й переміщення населення та вимушеної міграції, сприймається як безпечний притулок і… надійний партнер у справі дотримання міжнародного права”, – зазначила Вагнер.
Урядовиця підкреслила, що деякі країни ЄС, які мають необхідні ресурси, доступ і можливості, щоб розуміти ситуацію краще, – “свідомо вирішують закривати на це очі”.
Вагнер закликала країни євроблоку “переглянути свої записи” й ще раз подумати над вибором партнера.
Що було раніше
Минулого тижня п’ять країн – Австрія, Данія, Німеччина, Греція та Нідерланди – оголосили про створення в Руанді центру для депортації. Хоча переговори ще тривають, ці п’ять держав планують відправляти людей до Руанди вже у 2027 році. Це частина ширших зусиль Євросоюзу, спрямованих на посилення контролю над тим, хто в’їжджає до ЄС і хто отримує право залишитися.
Законодавство ЄС, ухвалене раніше цього року, дозволяє країнам-членам укладати такі угоди за умови дотримання ними основоположних прав людини. Ініціатива викликала різку критику з боку правозахисних організацій. Вони наголошують, що ситуація з правами людини в Руанді унеможливлює подібне партнерство.
Як заявила цього тижня неурядова організація Human Rights Watch, Руанда не лише має “тривалу історію придушення інакомислення", а й надає суттєву підтримку збройному угрупованню M23 на сході Конго та загалом контролює його.
- Угруповання M23 контролює значні території в провінціях Північне та Південне Ківу на сході Конго. На початку 2025 року воно активізувало бойові дії, розпочавши масштабний наступ із метою захоплення Гоми – адміністративного центру провінції Північне Ківу.
- Через насильство сотні тисяч людей були змушені покинути свої домівки, а внаслідок боїв лише в районі Гоми загинули тисячі осіб. “Зґвалтування, групові зґвалтування, жорстокі напади та вбивства цивільних осіб є типовими методами дій M23”, – заявили експерти ООН.
- Кігалі неодноразово заперечував підтримку повстанців, проте США, ООН та ЄС закликали Руанду та її армію припинити підтримку угруповання М23 і вивести війська з Конго.
- У жовтні США запровадили санкції проти міністерства оборони Руанди та однієї фінансової установи через підтримку цього збройного формування.