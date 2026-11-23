“Дивує те, що країна, яка перебуває в епіцентрі не лише нестабільності й конфліктів, а й переміщення населення та вимушеної міграції, сприймається як безпечний притулок", заявила очільниця МЗС Конго Тереза Каїквамба Вагнер.

У Демократичній Республіці Конго заявляють, що Євросоюз через угоду про депортацію шукачів притулку до Руанди може фінансувати озброєні угруповання, пише Politico.

Ініціатива може призвести до розпалювання насильницьких конфліктів і примусової міграції в Африці.

Руанду звинувачують у підтримці повстанських угруповань, які захопили контроль над значними територіями на сході Конго. Це призвело до загибелі тисяч людей і змусило сотні тисяч покинути свої домівки.

Реклама

Як зазначила виданню міністерка закордонних справ Конго Тереза Каїквамба Вагнер, у Кіншасі побоюються, що новий міграційний план дозволить Руанді спрямовувати європейські кошти повстанцям, а також “відвернути увагу від дестабілізуючої ролі (цієї країни) в регіоні Великих озер”.

“Дивує те, що країна, яка перебуває в епіцентрі не лише нестабільності й конфліктів, а й переміщення населення та вимушеної міграції, сприймається як безпечний притулок і… надійний партнер у справі дотримання міжнародного права”, – зазначила Вагнер.

Урядовиця підкреслила, що деякі країни ЄС, які мають необхідні ресурси, доступ і можливості, щоб розуміти ситуацію краще, – “свідомо вирішують закривати на це очі”.

Вагнер закликала країни євроблоку “переглянути свої записи” й ще раз подумати над вибором партнера.

Що було раніше

Минулого тижня п’ять країн – Австрія, Данія, Німеччина, Греція та Нідерланди – оголосили про створення в Руанді центру для депортації. Хоча переговори ще тривають, ці п’ять держав планують відправляти людей до Руанди вже у 2027 році. Це частина ширших зусиль Євросоюзу, спрямованих на посилення контролю над тим, хто в’їжджає до ЄС і хто отримує право залишитися.

Законодавство ЄС, ухвалене раніше цього року, дозволяє країнам-членам укладати такі угоди за умови дотримання ними основоположних прав людини. Ініціатива викликала різку критику з боку правозахисних організацій. Вони наголошують, що ситуація з правами людини в Руанді унеможливлює подібне партнерство.

Як заявила цього тижня неурядова організація Human Rights Watch, Руанда не лише має “тривалу історію придушення інакомислення", а й надає суттєву підтримку збройному угрупованню M23 на сході Конго та загалом контролює його.