“Чи є тут ще хтось, хто досі вірить, що одного дня Росія просто стане мирною та безпечною країною?".

Вступ України до НАТО був би ефективнішим та дешевшим рішенням, ніж розробка гарантій безпеки “на кшталт статті 5”.

Про це йдеться у зверненні президента Володимира Зеленського до Парламентської асамблеї НАТО.

За його словами, Київ не отримав відповідей на низку ключових практичних питань.

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“Які країни підтримають Україну, якщо на неї знову нападуть? Що саме робитимуть наші партнери у відповідь? Які війська будуть заздалегідь розміщені на нашій території? Скільки все це коштуватиме? І чи справді це працюватиме?”, – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що всі країни військового альянсу вже зацікавлені в досвіді, який здобули українські військові.

“Своїми операціями на землі, на морі та в небі українці продемонстрували надзвичайну ефективність наших Сил оборони. І ми можемо поділитися цим досвідом, зробити його частиною досвіду НАТО”, – каже президент.

Зеленський застеріг від очікувань, що Росія з часом стане мирною державою.

“Чи є тут ще хтось, хто досі вірить, що одного дня Росія просто стане мирною та безпечною країною? Просто подивіться на останні сто років російської історії. Можливо, було кілька років, коли Росія справді не становила загрози. А решту часу загрози – це єдине, що було. Холодні війни, гібридні війни, торговельні війни, ідеологічні війни, гарячі війни – різні форми, але завжди загрози”, – заявив президент.

Український лідер продовжив: “і немає жодних підстав вірити, що за рік чи п’ять років Росія стане іншою країною”.

Він підсумовує, що гарантувати захист європейських народів можливо лише разом з Україною.

“Тому ми маємо діяти так, щоб, незалежно від того, з якою Росією ми матимемо справу і з якими загрозами стикатимуться наші країни, у нас завжди було достатньо засобів, щоб захистити себе. Наші народи. І це можливо, тільки якщо ви робитимете це разом із нами, разом з Україною”, – сказав Зеленський.