Президент України Володимир Зеленський під час виступу по відеозв'язку на пленарному засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Бундестазі заявив, що Україна готова найближчим часом провести чотиристоронні переговори за участю Європи, США та Росії щодо завершення російської агресії. Проте перед цим Київ, Вашингтон і європейські партнери мають узгодити спільний порядок денний.
Українського президента цитують Укрінформ та Interfax-Україна.
Видання зазначають, що глава України зауважив: чотиристороння зустріч повинна відбутися якнайшвидше.
«Ми готові до цього буквально завтра. Ми почули від наших партнерів, що вони хочуть спробувати провести її до Різдва. Ми сподіваємося, що це станеться раніше», - заявив президент і наголосив на необхідності ретельної підготовки до переговорів і вироблення спільної позиції України, Європи та США.
Він сказав, що до зустрічі необхідно підготувати чіткий порядок денний, погодженим усіма.
«Усіма нами - Україною, Європою та Америкою. Сильна спільна підготовка має дати нам сильніший результат", - підкреслив Зеленський.
За його словами, присутність Європи за столом переговорів є обовʼязковою, а формат переговорів щодо завершення війни має відповідати майбутній системі гарантування безпеки на континенті.
Він підкреслив, що ключовим питанням будь-яких майбутніх домовленостей має стати забезпечення реальної безпеки України, Європи та всього євроатлантичного простору, щоб Росія не змогла використати мир як паузу перед новою агресією.
- У Берліні продовжується 72-га сесія Парламентської асамблеї НАТО, що розпочалася 20 листопада. Крім Зеленського, у засіданні візьмуть генсек НАТО Марк Рютте та міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.
- Європу на переговорах з Україною, Росією і США представлятимуть п'ять країн, окремо НАТО і окремо Єврокомісія, сказав нещодавно Володимир Зеленський.