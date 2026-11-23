Перед цим Київ, Вашингтон і європейські партнери мають узгодити спільний порядок денний.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу по відеозв'язку на пленарному засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Бундестазі заявив, що Україна готова найближчим часом провести чотиристоронні переговори за участю Європи, США та Росії щодо завершення російської агресії. Проте перед цим Київ, Вашингтон і європейські партнери мають узгодити спільний порядок денний.

Українського президента цитують Укрінформ та Interfax-Україна.

Видання зазначають, що глава України зауважив: чотиристороння зустріч повинна відбутися якнайшвидше.

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«Ми готові до цього буквально завтра. Ми почули від наших партнерів, що вони хочуть спробувати провести її до Різдва. Ми сподіваємося, що це станеться раніше», - заявив президент і наголосив на необхідності ретельної підготовки до переговорів і вироблення спільної позиції України, Європи та США.

Він сказав, що до зустрічі необхідно підготувати чіткий порядок денний, погодженим усіма.

«Усіма нами - Україною, Європою та Америкою. Сильна спільна підготовка має дати нам сильніший результат", - підкреслив Зеленський.

За його словами, присутність Європи за столом переговорів є обовʼязковою, а формат переговорів щодо завершення війни має відповідати майбутній системі гарантування безпеки на континенті.

Він підкреслив, що ключовим питанням будь-яких майбутніх домовленостей має стати забезпечення реальної безпеки України, Європи та всього євроатлантичного простору, щоб Росія не змогла використати мир як паузу перед новою агресією.