Розуміння аналогу 5 Статті НАТО, який обговорюють як частину повоєнних гарантій безпеки для України, може відрізнятися у партнерів та України. Про це президент Володимир Зеленський сказав на брифінгу в Берліні після засідання Коаліції охочих.

На думку президента, Стаття 5 передбачає війська партнерів на території країни. На його запитання, чи братимуть участь в цьому американські війська, відповіді ще немає.

«Для мене Стаття 5 – це війська США та європейських партнерів. Сили, бази. Без цього я не впевнений, що це Стаття 5. І друге – це реакція на агресію. Що партнери робитимуть? Що робитимуть, якщо, буду скептичним, вибачте, не якщо, а коли вони(росіяни. – Ред.) спробують зробити це зараз?» – сказав президент.

Він наголосив, що відповідь має бути чітко зрозумілою для українців, бізнесу, іноземних інвесторів.

«Для мене найважливіша річ – як країни реагуватимуть на агресію. Якщо вони реагуватимуть, вибачте, я не порівнюватиму з трагедією, що відбулася в вересні в США, після цієї атаки терористичної. Але це була реакція, чітка і сильна», – сказав Зеленський.

Тож якщо йдеться про те, що Україна захищатиме свої цінності і себе разом з партнерами, то треба говорити про те, як. Якщо йдеться про НАТО, то це чіткіша відповідь.