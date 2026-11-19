Домовленості про обмін досягнули на переговорах України, Росії і США в ОАЕ 10-11 листопада.

Президент Володимир Зеленський не був поінформований про деталі тристороннього саміту лідерів США, Китаю і Росії, що відбувся сьогодні в Шеньчжені. На брифінгу в Берліні він сказав, що на полях зустрічі Коаліції охочих провів переговори з американськими представниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером разом з радниками з нацбезпеки країн Європи.

Україна наголошувала, що участь Європи в перемовинах є обов'язковою. Тому що після закінчення війни багато речей залежатимуть саме від Європи.

«Ми говорили про реконструкцію, ми говорили про фінансування, ми говорили про бізнес, говорили про гроші. Ніхто не може сказати, чи Росія виплатить репарації. Хтось хоче, хтось не довіряє. Не важливо. Але нам потрібно це для інновацій», – сказав український президент.

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Також йшлося про вибір України – її власний та вибір Європи про членство українство в Євросоюзі.

«При всій повазі до Сполучених Штатів, але це від них не залежить. І, дякувати Богу, не залежить від Росії. Це вибір Європи», – додав президент.

Також без Європи неможливо обговорення гарантій безпеки.

США після перемовин в Абу-Дабі передали сигнал, що Росія готова обміняти понад 1000 військовополонених. Списки досі узгоджують, і Україна очікує на результат протягом тижня-двох.

Питання компромісів є чутливим для України, додав він у відповідь на запитання журналістів. Президент вважає, що якщо Росія хоче обговорювати питання компромісів у територіях, то говорити про це можна лише з ним.

Якщо вона не хоче обговорювати з Зеленським, то, можливо, це питання для неї не є таким важливим.

Президент додав, що питання лінії розмежування – це питання не лише Донбасу, а й Херсону, поділеного по Дніпру, і Запорізької області, де росіяни контролюють АЕС.